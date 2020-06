Bruce respondeu por De Bruyne: "Está cansado do City e irá ao Newcastle"

Após a vitória do Manchester City sobre o Newcastle pelas quartas de final da FA Cup, Kevin de Bruyne conversou com a imprensa e avaliou o resultado.

No entanto, no meio da entrevista, Steve Bruce, técnico do Newcastle se intrometeu e brincou com o meia belga, que ficou um poco sem graça;

"Ele vai ficar aqui. É uma exclusiva direto de Newcastle esta noite. Está cansado do Manchester City e vai jogar no Newcastle", brincou o técnico inglês.

Com muito bom humor o próprio Manchester City compartilhou essa resenha nas suas redes sociais e respondeu ao ex-jogador: "Espera um momento, Steve".