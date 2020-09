Bruno César analisa confronto contra o Athletico

O Vasco da Gamar de Ramon Menezes se apronta para a partida deste final de semana, contra o Ahtletico Paranaense, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Bruno César concedeu entrevista e falou sobre seu atual momento.

"Estou podendo ajudar da melhor forma possível. Estava trabalhando pra isso, para receber oportunidades. Nos jogos que estou entrando, estou tentando ajudar a equipe. É continuar nessa pegada. Nós vamos precisar de todo mundo e quem entrar tem que corresponder", disse o camisa 10.

O jogador falou a respeito da expectativa para a partida desse fim de semana. "Estamos vivendo um momento completamente diferente do que já vivemos no futebol. Sabemos que com a torcida ficamos muito mais fortes, mas estamos jogando bem não só em casa, mas também fora. E acho que é continuar nessa pegada. O Atlhetico é um time experiente, venceu nos últimos anos. A troca de treinador acho que não vai influenciar. Sabemos da importância desse confronto", acrescentou.

"O Ramon foi muito importante não só pra mim, mas para todos aí. Conhece todo o elenco, trabalhou com a gente ano passado, estou aprendendo muito com ele. Tenho certeza que vai ser um grande ano pra gente", concluiu Bruno César, citando o técnico.

Apenas quatro dias após empatar com o Santos na Vila Belmiro, o Vasco entra em campo para encarar o Athletico Paranaense. A partida será em São Januário, às 16h (horário de Brasília) do próximo domingo.