O Vasco da Gamar de Ramon Menezes se apronta para a partida deste final de semana, contra o Ahtletico Paranaense, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.

A partida será em São Januário, às 16h (horário de Brasília) do próximo domingo. Às vésperas do jogo, Bruno César concedeu entrevista e falou sobre seu atual momento. Confira no vídeo o depoimento do meia cruz-maltino à Vasco TV.