Bruno Fernandes abre o placar após pênalti de Gabriel Jesus... aos 32 segundos!

32 segundos foi o tempo que Gabriel Jesus demorou para marcar um pênalti no clássico de Manchester. O atacante 'sky blue' derrubou Martial na área assim que a partida começou.

O jogador francês do Manchester United estava cercado por quatro jogadores do City, com poucas chances de um chute perigoso. Mas então apareceu Gabriel Jesus.

O brasileiro meteu a perna para buscar a bola e tocou Martial, que rapidamente caiu no chão. Anthony Taylor não hesitou e decretou a penalidade máxima para os 'red devils' no Etihad Stadium.

Bruno Fernandes, que dias atrás era criticado por marcar de apenas onze metros, pegou a bola e chutou à direita de Ederson, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol.