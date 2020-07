Bruno Fernandes dá motivos para o United sorrir

Bruno Fernandes, que se tornou a melhor notícia do Manchester United em um ano, voltou a brilhar nesta quarta-feira contra o Brighton.

O português de 25 anos balançou as redes mais duas vezes e já chega a seis gols em 13 partidas disputadas com o time inglês. Na primeira metade temporada, já havia marcado 15 gols em 28 jogos com o Sporting.

O placar do duelo pela 32ª rodada da Premier League foi aberto por Mason Greenwood com chute rasteiro após demonstrar sua habilidade pedalando diante da marcação.

Fernandes não demorou para ampliar com um chute de fora da área e, aos 49 minutos, fechou o placar ao receber cruzamento e bater de primeira sem deixar a bola cair.

Com a vitória, o Manchester United está na zona de classificação para a Europa League, com 52 pontos na quinta posição da tabela. O time de Solskjaer está a dois do Chelsea (4º) e empatado com os Wolves (6º).