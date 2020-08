Bruno Fernandes é eleito o melhor de julho na Premier

Mais um prêmio para Bruno Fernandes! O jogador 'red devil' foi eleito pela Associação de Jogadores Profissionais (PFA) como o melhor da Premier League no mês de julho.

O Manchester United fez questão de homenagear o luso nas redes sociais: "O homem que faz com que as coisas funcionem", escreveu o United.

Bruno Fernandes chegou com tudo na Premier League, o luso encaixou no United e rapidamente melhorou o jogo da equipe, tanto que ele também foi eleito o melhor jogador do campeonato no mês de junho.