Bruno Fernandes já se tornou o cérebro do United

Após um longo mercado de transferências, o Manchester United chegou a um acordo com o Sporting CP para a incorporação de Bruno Fernandes à equipe.

O jogador de 25 anos desembarcou em Old Trafford, depois de marcar 15 gols e dar 13 assistências no primeiro turno da temporada com a equipe portuguesa, um aval mais do que confiável no time de Ole Gunnar Solskjaer.

Bruno Fernandes foi titular contra o Wolves e jogou seus primeiros minutos vestindo a camisa do Old Trafford no dia 1º de fevereiro, na vigésima quinta rodada da Premier League. Desde então, ele soma oito jogos como titular nos nove jogos que disputou até agora.

Portanto, menos de dez jogos foram suficientes para o português se tornar o cérebro do time, na referência de seus companheiros no meio-campo. Com três gols e quatro assistências até agora, ele colocou o time nas costas e foi decisivo em momentos importantes.

Sua contribuição na parte ofensiva foi vital na vitória contra o Chelsea no vigésimo sexto dia da Premier League; ele marcou seu primeiro gol na data seguinte contra o Watford ...

E, mais recentemente, ele deu uma assistência na vitória por 2 x 0 sobre o Manchester City e foi o autor do passe que originou o gol de Odion Ighalo na vitória da Europa League contra o LASK Linz (0-5).