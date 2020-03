Bruno Fernandes manda Guardiola calar!

O choque entre Manchester United e Manchester City deixou os torcedores do 'red devils' com um sorriso de orelha a orelha após a vitória por 2-0.

Um triunfo que deixa o time de Old Trafford mais próximo da Champions e no qual Bruno Fernandes brilhou e se tornou um dos protagonistas da partida.

O português, grande contratação do United no último mercado, deu assistência para Martial no primeiro gol e logo em seguida, deixou uma imagem com Pep Guardiola que rápidamente se tornou viral.

Em um lance do jogo, o técnico de Santpedor pegou a bola que tinha saído pela lateral do campo e a lançou longe do jogador português.

A atitude de Pep, que relembrou uma cena semelhante com Cristiano Ronaldo no famoso 5-0 entre Barça e Madrid em 2010, não agradou o ex-jogador do Sporting de Portugal, que discutiu com o treinador por alguns segundos.

Mas as palavras de Guardiola não convenceram Bruno Fernandes que, sem hesitar, mandou o técnico do City calar a boca levando o dedo indicador à boca.