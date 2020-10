Bruno Fernandes marca e lidera a goleada do United

Bruno Fernandes é um jogador preciso. Muito preciso. Ele provou isso novamente na partida entre Newcastle e Manchester United pela Premier League. Os 'red devils' começaram a perder logo após o início do confronto e o português teve muito a ver com sua vitória.

Ele fez o gol da virada aos 86 minutos. Já nos acréscimos, Wan-Bissaka apareceu para fazer o 1-3, e Rashford, o 1-4, mas foi ele quem coroou o contra-ataque para mostrar que não é tão fácil derrotar os homens de Solskjaer. Eles souberam como se reconstruir maravilhosamente.

Mas há que deixar de lado tanto contexto para se concentrar no gol de Bruno. O jogador, com a parte interna da chuteira, embora pudesse ter optado por um chute forte, colocou a bola exatamente no canto superior esquerdo do gol de Darlow.

Também é justo analisar a assistência. Rashford, que entrou furtivamente na área, viu com o canto do olho Bruno Fernandes desmarcado e o deixou completamente sozinho diante do goleiro com um passe primordial. Conexão perfeita, gol impecável.