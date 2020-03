Bruno Fernandes marca mais um em semana brilhante

Bruno Fernandes é daqueles jogadores que valem o investimento. Pelo menos é isso o que o português vem mostrando nas atuações recentes deste começo de experiência no Manchester United.

Depois de dar assistência e marcar gol contra o Watford, voltou a balançar as redes contra o Brugge pela Europa League e, neste domingo, fez a terceira vítima da semana, o Everton.

Não foi qualquer gol. O meia aproveitou uma bola roubada que sobrou na intermediária de ataque, seguiu o movimento dela e, sem encostar, esperou o momento certo.

Ainda fora da área, o ex do Sporting bateu de primeira fazendo a bola viajar até o canto inferior do gol do Everton. Gol de empate e de ampliação de uma sequência matadora do grande investimento do clube na última janela de transferências.