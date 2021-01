Bruno Fernandes revela conversa com CR7 antes de chegar ao United

Bruno Fernandes foi contratado pelo Manchester United desde o início de 2020, após deixar o Sporting para virar protagonista do time inglês.

Antes de assinar, o português procurou um compatriota que conhecia bem o clube. Em entrevista à NBC, emissora dos Estados Unidos, ele contou como foi a conversa.

"Sim, falei com ele porque conhece o clube melhor do que eu. Ele deu alguns conselhos e isso foi importante para mim. Acho que teria assinado pelo clube de qualquer maneira, mas, é sempre melhor quando falas com Cristiano", disse o meia.

"Falamos do clube, de como é grande é que seria bom para mim. Ao assinar com um clube tão grande teria a oportunidade de lutar por títulos. Mas este foi o maior conselho que me deu: disse-me 'Vai, aproveita. Vais adorar os torcedores e eles vão te adorar. Mostra o teu jogo e o melhor vai chegar", acrescentou.

O meio-campista de 26 anos soma o total de 27 gols e 20 assistências nas 47 partidas disputadas com o Manchester United, sendo 43 como titular.