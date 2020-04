Capitão da seleção sub-23 do Brasil que garantiu a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio e eleito o melhor jogador do Torneio Pré-Olímpico, Bruno Guimarães falou sobre o adimento da meior festa do esprote mundial.

O jogador do Lyon pediu bom senso da organização para que ele e outros atletas na idade limite possam atuar na competição no ano que vem.