Bruno Henrique decide de novo, quebra marca pessoal e Flamengo encurta distância para o Inter

Rei dos clássicos, Bruno Henrique foi mais uma vez decisivo na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Vasco. De quebra, o Rubro-Negro encurtou a distância para o Internacional e agora apenas dois pontos separam as duas equipes na briga pelo título.

No primeiro tempo, o camisa 27 sofreu o pênalti convertido por Gabigol. Na segunda etapa, quando o Vasco crescia no jogo e começava a preocupar a torcida rubro-negra, Bruno Henrique subiu mais alto que todo mundo e ampliou o placar.

O gol tem um sabor ainda mais especial para o camisa 27 que chegou a 100 bolas na rede na carreira. Além disso, confirmou a fama de "carrasco" do Vasco. Desde que chegou ao clube, Bruno Henrique anotou 7 gols no time Cruzmaltino.

" Sempre sonhei que um dia poderia chegar nessa marca (100 gols). Para muitos pode ser pouco, mas sempre almejei, sempre sonhei que um dia, mesmo com as dificuldades, chegaria. Foi do pouco que comecei e será do pouco que vou subir mais

Outros rivais do Rio também sofrem com Bruno Henrique. O atacante do Flamengo já anotou quatro gols no Fluminense e três no Botafogo. Sendo assim, são 14 bolas na rede contra os rivais da cidade desde que desembarcou em solo carioca.

Com a vitória sobre o Vasco e o empate do Internacional com o Athlético-PR, o Flamengo depende apenas de si mesmo para ser campeão brasileiro.