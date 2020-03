B. Henrique é parado em blitz e apresenta documento suspeito de ser falso

Na fase que Bruno Henrique está, no Flamengo, o atleta parece ser imparável, um semi-deus. Bom, até semi-deuses tem que respeitar as normas de trânsito.

Neste sábado, durante a madrugada, o atacante foi parado pela blitz, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Depois de se recusar a realizar o teste do bafômetro, segundo o 'Globo Esporte', o atleta acabou apresentando uma habilitação de São Paulo, que não foi encontrada no sistema do Detran do Rio de Janeiro.

Assim, abriu-se duas possibilidades: a primeira, de um erro no sistema, que não cadastrou a carteira de habilitação, e a segunda, de que o documento seria falso.

Caso fosse o caso do documento não ser verídico, isso configuraria um crime e o atleta seria enquadrado no artigo 297, que configura pena de dois a seis anos de prisão e multa.

Lesionado, Bruno Henrique já seria desfalque no duelo diante do Cabofriense de qualquer maneira, mas o caso seria um banho de água fria na moral do Flamengo, depois do clube conquistar mais um (e mais um, e mais um...) título, neste começo de ano. O atleta continua se recuperando de contusão no CT Ninho do Urubu.