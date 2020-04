Bruno Henrique entra em polêmica do BBB e rebate comentário de Rafa Kalimann

Mais uma vez o mundo do futebol e do Big Brother Brasil 20 foram relacionados nestes tempos em que a bola não está rolando. Atento ao reality da TV Globo, Bruno Henrique, do Flamengo, não gostou de um comentário de Rafa Kalimann dentro da "casa mais vigiada do país".



Os participantes começaram neste domingo uma discussão sobre Paula von Sperling, que venceu a edição de número 19 do programa, realizada no ano passado, apesar de ter feito comentários considerados racistas e de intolerância religiosa durate o período de confinamento.

Rafa tentou justificar a postura afirmando que Paula é "uma menina que é lá do interior do interior, uma outra cultura". A campeã do BBB 19 é da cidade mineira de Lagoa Santa, a 40 quilômetros da capital Belo Horizonte. Bruno Henrique, que mora em Lagoa Santa, não gostou nada do comentário.

A postagem de Bruno, que torce para o flamenguista Babu Santana no BBB, serviu para atiçar torcidas. Fãs de Rafa Kalimann chegaram a acusar o atacante de querer ganhar holofote com a situação e deixaram rubro-negros revoltados.

Rafa é considerada uma das favoritas ao título do BBB 20, assim como Babu. A final do programa será no dia 27 de abril.