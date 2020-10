O Flamengo venceu o Independiente del Valle pelo placar de 4 a 0, em jogo válido pela quinta rodada da Libertadores 2020 que serviu de 'vingança' pela goleaga de 5 a 0 no jogo de ida.

Com isso, o time carioca garantiu vaga nas oitavas com uma rodada de antecedência. Confira no vídeo o depoimento de Bruno Henrique. Ele exalta espírito de superação da equipe.