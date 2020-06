Bruno Lage está na corda bamba

Segundo informações da 'Bola TV', Bruno Lage pode estar vivendo os seus últimos momentos como treinador do Benfica. Os maus resultados e as suas últimas declarações fazem com que a diretoria busque alternativas.

O Benfica perdeu na última rodada para o Santa Clara (3-4) e viu o Porto assumir a liderança do Campeonato Português. Ao final da partida, Lage acusou jornalistas de estarem recebendo "almoços e viagens' para derrubar o treinador.

A declaração não caiu nada bem e alguns nomes surgem como alternativas ao técnico. O nome mais forte é o Marco Silva ex-Olympiakos, Jorge Jesus também aparece como candidato, mas o valor da sua multa com o Flamengo é considerado alto.