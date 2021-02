Bruno Rodrigues: quem é o primeiro reforço do São Paulo para 2021?

O São Paulo confirmou a contratação do primeiro reforço da era Hernán Crespo. Trata-se do atacante Bruno Rodrigues, de 23 anos, que estava na Ponte Preta. O contrato é por empréstimo de um ano, com possibilidade de compra em definitivo após o término deste período.

A contratação foi oficializada nesta quarta-feira (17). O atacante já realizou os exames médicos e esteve no CT da Barra Funda, onde assinou o contrato, conheceu o elenco e recebeu as boas-vindas dos integrantes da comissão técnica e da diretoria de futebol.

Bruno Rodrigues acrescenta uma característica que faltava ao elenco do São Paulo: atacante de beirada, joga preferencialmente pela ponta esquerda, embora seja destro. O atleta foi destaque na temporada de 2020 com a Ponte Preta, quando disputou 47 jogos e foi o artilheiro da equipe, com 11 gols, e o maior garçom, com 12 assistências.

Segundo o Globo Esporte , o atacante recusou propostas de renovação com a Ponte Preta e ofertas de outras equipes da Série A, como Fluminense e Ceará. Bruno Rodrigues tem os direitos ligados ao Tombense, time de Minas Gerais.

Na Série B de 2020, o jogador da Ponte Preta liderou a competição em assistências (sete) e foi um dos principais jogadores ofensivos da equipe de Campinas, com destaque também para finalizações e chances criadas.

Em uma mensagem de despedida da Ponte Preta publicada no Instagram, Bruno Rodrigues afirmou que vesitr a camisa do São Paulo é um dos maiores desafios da carreira e falou um pouco sobre suas características.

"No Bruno Rodrigues vocês não encontrarão menos do que 100% de empenho, de vontade, de garra e de luta. Foi com essas características que consegui chegar até aqui. E é com elas que seguirei até o fim da minha vida", escreveu o jogador.