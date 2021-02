OFICIAL: Bruno Viana é o novo reforço do Flamengo

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (12) seu primeiro reforço para a próxima temporada: o zagueiro Bruno Viana, de 26 anos, que estava no Braga, de Portugal. Ele chega em um contrato de empréstimo válido até o final de 2021, com opção de compra no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões).

O anúncio oficial foi feito através de um vídeo nas redes sociais do clube, no qual é possível ver que o defensor irá usar a camisa de número 30. Bruno é o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2021 e só poderá estrear quando a janela de transferências para o exterior reabrir, o que acontece no dia 1º de março.

"Nação, estou chegando. Não vejo a hora de encontrar vocês no Maracanã", disse o mais novo zagueiro do Rubro-Negro carioca.

Mas quem é Bruno Viana?

Natural do Rio de Janeiro, Bruno Viana iniciou sua carreira no time B do Cruzeiro, no ano de 2014. Porém, só foi ganhar espaço na equipe principal dois anos mais tarde, sob o comando do treinador português Paulo Bento.

Com Mano Menezes, o zagueiro perdeu espaço novamente e acabou virando reserva. Porém, Paulo Bento indicou a contratação do jovem defensor ao Olympiacos, da Grécia, onde começava novo trabalho.

Em sua primeira temporada na Europa, Bruno foi campeão nacional e rapidamente chamou a atenção do Braga, de Portugal, que o contratou nos mesmos moldes que o Flamengo aposta agora, por empréstimo com opção de compra fixada no valor de 3,5 milhões de euros.

Titularidade no Braga e conflito com Carlos Carvalhal

Bruno jogou as últimas quatro temporadas no Braga e foi titular em todas elas, do mesmo modo como iniciou 2020/21, atuando com regularidade no Campeonato Português e na Liga Europa.

Contudo, o brasileiro começou a perder espaço para uma jovem promessa do clube, David Carmo, de 21 anos. E foi aí que a relação com o treinador Carlos Carvalhal se desgastou.

De acordo com a imprensa portuguesa, o zagueiro foi afastado e passou a treinar com o time B devido à "falta de atitude". O treinador português, que foi alvo do próprio Flamengo após a saída de Jorge Jesus, já havia antecipado a saída do zagueiro na semana passada sem medir as palavras.

“É uma porta fechada e não fará falta, porque só fazem falta os jogadores que aqui estão. A administração está prestes a ter uma colocação dele, e o assunto vai ficar resolvido. O futuro dele não passa pelo Braga”.

Nesta temporada, o defensor fez 22 partidas pelo Braga e anotou dois gols.

Desejo antigo da diretoria e força no jogo aéreo

O departamento de desempenho do Flamengo monitora Bruno Viana desde o ano de 2019. Inclusive, o Rubro-Negro tentou sua contratação duas vezes, antes e depois da chegada de Pablo Marí, mas os valores foram considerados altos. Contudo, após os atritos com Carlos Carvalhal, o cenário mudou e o Braga se interessou pelo negócio.

Com 1,87m de altura e boa impulsão, o defensor tem no jogo aéreo uma de suas principais armas - em Portugal, ele acumula 150 partidas e oito gols marcados. Considerado um zagueiro rápido, forte e capaz de atuar dos dois lados da defesa, Bruno também possui certa qualidade para sair jogando, característica que vinha aprimorando ao longo de seus cinco anos no futebol europeu.

No Braga, ele também teve bons momentos sob o comando dos técnicos Ruben Amorim, hoje no Sporting, líder do Campeonato Português, e Abel Ferreira, do Palmeiras, atuando em uma linha com três zagueiros.