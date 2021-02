"Bryan Gil tem coisas de Neymar e o Barça o acompanha"

Bryan Gil está sendo uma das revelações da temporada em seu empréstimo ao Eibar. O jogador do Sevilla de 19 anos, emprestado ao time 'armero', já soma três gols e duas assistências, mas, além das estatísticas frias, está brilhando pelo seu futebol e por tudo que gera.

Ele já superou o rendimento da temporada passada, quando também esteve emprestado ao Leganés, e aspira continuar crescendo também na 'La Roja', onde foi internacional nas categorias Sub-17, Sub-19 e Sub-21.

Monchi e Julen Lopetegui já planejam recebê-lo na próxima temporada, mas não são os únicos que levam em conta o jovem jogador.

Mani, um olheiro regular do Barcelona, ​​no sul da Espanha, anunciou que a equipe 'culé' já mostrou interesse na jovem pérola. Além disso, deu a entender que o preço do Bryan Gil vai subir se renovar e aconselhou o Barça ou quem o quiser contratar a comprá-lo agora, devido à cláusula de 35 milhões de euros.

“No momento, o melhor jogador da Espanha, e eu comparo com Neymar, o nome dele é Bryan Gil. Ele tem coisas do Neymar e uma versatilidade enorme: ele pode jogar como ala, meio-campista e ala esquerda. Ele é impressionante. Falei com Ramon Plans e estou pensando em Bryan Gil. Se fizerem agora, ele tem uma cláusula de 35 milhões, mas, se renovar com o Sevilla, terá uma de 150 milhões”, explicou o olheiro em 'Cadena SER '.

Embora tenha feito sua estreia em 2018-19 com o Sevilla e jogado 13 partidas, ele não conseguiu se acertar e passou metade da última temporada emprestado. Nessa temporada, ele foi emprestado desde o início.