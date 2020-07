Bryan Ruiz rescindiu seu contato com o Santos

Bryan Ruiz, veio a público anunciar a rescisão do seu contrato com o Santos, vínculo que se estenderia até dezembro de 2020.

O costarriquenho chegou a Vila Belmiro em 2018, mas não vingou na equipe da baixada, participando de apenas 13 jogos oficiais. O meia não entra em campo há quase um ano e meio.

O jogador não foi utilizado por Jorge Sampaoli e nem Jesualdo Ferreira, até que enfim, chegou a um acordo com a diretoria para rescindir o seu contrato.

Confira a nota de Bryan Ruiz:

"Depois de dois anos pertencendo ao Santos Futebol Clube, comunico que hoje, 13 de julho, rescindi o contrato que me vinculava ao clube até dezembro de 2020.

Tomei a decisão respaldado no descumprimento do salário e pelo dano moral que recebi, provocado por decisões administrativas e esportivas que foram tomadas e pelas informações inverídicas que se comunicaram publicamente em diferentes oportunidades por parte da administração do clube, nas quais colocaram em dúvida meu profissionalismo como jogador.

Meu propósito ao chegar no Santos em julho de 2018 foi poder ajudar ao máximo para alcançar os objetivos em grupo, mas, lamentavelmente, não tive a oportunidade nem confiança para cumprir meu desejo.

Foi uma honra pertencer a este grande clube, que ocupará um lugar no meu coração; desejo o melhor para o futuro. Agradeço meus companheiros pela amizade e pelo apoio oferecido. Obrigado à torcida, a qual comprovei que é uma das melhores e maiores do mundo.

A partir desse momento sou um jogador livre e desejo continuar a carreira profissional a nível de clube e seleção, em condição física e técnica perfeita."