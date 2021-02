Buffon supera Casilla e é o melhor goleiro do século

O IFFHS divulgou seu ranking dos melhores goleiros do século 21. Entre os 20 classificados estão os goleiros mais eficientes de todos esses anos, mas apenas um lidera de 2000 até os dias atuais.

Buffon é o único goleiro a somar 300 pontos, à frente de Iker Casillas, que está mais perto dele. A única coisa que pesa sobre o italiano é não ter uma Champions League, mas o resto dos grandes títulos, tanto pela Juventus quanto pela Itália, justifica tal pontuação.

Atualmente, o goleiro 'bianconero' ainda está nos planos de um treinador que até poucos anos atrás era companheiro de equipe, Andrea Pirlo. Embora o veterano tenha um papel mais secundário, obviamente, com seus 43 anos.

Casillas continua na segunda posição pela Liga dos Campeões com o Real Madrid, suas duas Eurocopas com 'La Roja' e a Copa do Mundo de 2010, onde o ex-Porto se destacou junto com o resto da equipe espanhola.

Além disso, outros goleiros como Courtois, Lloris, De Gea, Alisson, Oblak ou Ter Stegen também estão entre as 20 posições no ranking do IFFHS, apesar de alguns deles serem bastante jovens para serem goleiros.