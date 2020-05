Bundesliga: as escalações de RB Leipzig e Hertha Berlin

As emoções da 28º rodada da Bundesliga continuam nessa quarta-feira. O destaque fica para o duelo entre RB Leipzig e Hertha Berlin, na Red Bull Arena.

O RB Leipzig não terá a disposição o atacante Yussuf Poulsen com uma lesão no tornozelo, bem como o zagueiro Konate, com problemas no tendão. Ampadu e Laimer também são dúvidas.

O Hertha, por sua vez, não conta com nomes como Ascacibar, Kalou, Rekik, Stark e Wolf. Mas deve ter entre os titulares o seu perigoso quarteto ofensivo composto por Darida, Cunha, Lukebakio e Ibisevic.

A escalação do RB Leipzig​:

Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Laimer, Sabitzer (c), Kampl, Dani Olmo, Nkunku, Werner e Schick.

Provável escalação do Hertha Berlin​:

Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt, Skjelbred, Grujic, Darida, Lukebakio, Matheus Cunha e Ibisevic (c).