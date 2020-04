Bundesliga, autorizada a voltar em 9 de maio

O futebol alemão parece ter definida a data para o retorno do futebol: 9 de maio. Os líderes dos governos da Baviera e da Renânia do Norte-Vestfália, Markus Söder e Armin Laschet, respectivamente, garantiram que a retomada do futebol em seus territórios foi autorizada a partir daquela data e "a portas fechadas".

Laschet afirmou que é viável desde que as medidas de higiene e segurança sejam totalmente garantidas. Além disso, tudo deve contar com a aprovação do Instituto Robert Koch, a agência do governo federal alemão responsável pelo controle e prevenção de doenças.

O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, comentou em 'Bild' que "partidas a portas fechadas são possíveis novamente. É fundamental que o risco de infecção seja minimizado".

Já existem reações a isso. Como o do CEO do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, que considerou "um sinal muito positivo para a retomada dos jogos da Bundesliga". Por sua vez, Hans-Joachim Watkzke, CEO do Borussia Dortmund, lembrou que o campeonato "ainda não foi decidido".