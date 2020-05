Quais jogos da Bundesliga terão transmissão ao vivo na TV?

A Bundesliga alemã foi o primeiro campeonato dos de maior destaque no mundo a retomar suas atividades. Com portões fechados e uma série de restrições e recomendações, o clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04 marcou o retorno do futebol às terras alemãs e ligou um sinal de alerta para avisar que o futebol pode voltar em pouco tempo na Europa.

Apenas com a Bundesliga rolando, a Fox Sports e a ESPN entraram na jogada para transmitir as partidas do campeonato alemão.

Quais os jogos da semana?

Sexta (22)

15h - Hertha Berlin x Union Berlin (Fox Sports)

Sábado (23)

9h30 - Wolfsburg X Borussia Dortmund (Fox Sports)

9h30 - Freiburg x Werder Bremen (Fox Sports 2)

10h20 - Borussia M'Gladbach x Bayer Leverkusen (ESPN Brasil)

10h25 - Paderborn x Hoffenheim (ESPN Play)

13h20 - Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt (ESPN Brasil)

Domingo (24)

8h25 - Schalke 04 x Augsburg (ESPN Play)

10h20 - Mainz 05 x RB Leipzig (ESPN Brasil)

12h30 - Colônia x Fortuna Düsseldorf (Fox Sports)

Quais os canais?

Qual o número do canal da Fox Sports?

Disponibilidade por satélite

Claro TV - 73 e 573 (HD)

Oi TV - 113 e 163 (HD)

Sky - 194 e 594 (HD)

Vivo TV - 465 e 876 (HD)

Disponibilidade por cabo

Claro Net - 73 e 573 (HD)

Vivo TV - 573 (HD)

Qual o número do canal da Espn Brasil?

Disponibilidade por satélite

Claro TV - 70 e 750 (HD)

OI TV - 160 (HD)

Sky - 198 e 598 (HD)

Vivo TV - 462 e 875 (HD)

Disponibilidade por cabo

Claro Net - 70 e 750 (HD)

Vivo TV - 57 (HD)