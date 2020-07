Bundesliga: o XI da temporada 2019/20 segundo as estatísticas

Mais um ano, embora neste com algumas dificuldades, a Bundesliga chegou ao fim e é hora de mergulhar nessa competição alemã que, apesar de todos os obstáculos e problemas, foi novamente dominada pelo Bayern de Munique, o gigante alemão.

A equipe de Munique conquistou o título graças, em grande parte, ao excelente desempenho de alguns de seus jogadores. Apesar disso, longe dos focos da Baviera, outros jogadores também brilharam e se destacaram na campanha, apesar de não terem conquistado o título.

Portanto, no ProFootballDB, analisaram cuidadosamente os números de todos os participantes para ver quem foram os melhores. Deve-se lembrar que o XI ideal é baseado nas estatísticas dos jogadores a cada 90 minutos de jogo, ou seja, em sua média pura nas diferentes seções e posições colocadas sob os holofotes.

Goleiro: Alexander Schwolow (Freiburg)

O goleiro da equipe de Freiburg foi quem mais fez intervenções a cada 90 minutos de jogo em todo o campeonato, com média de 3,67.

Lateral direito: Nordi Mukiele (RB Leipzig)

O jovem jogador de futebol do grupo de bebidas energéticas era muito ativo e atencioso em antecipar seus rivais. Isso o levou a ser o jogador com o maior número de interceptações a cada 90 minutos de jogo, com uma média de 2,3.

Centro direito: Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)

O internacional turco mostrou sua grande bola na última liga alemã. E é que Ayhan, com 6,23 passes longos com sucesso a cada 90 minutos, foi incomparável nesta seção.

Centro esquerdo: Felix Uduokhai (Augsburg)

Se houver uma bola por cima, o jogador de Augsburg certamente vencerá a disputa. O central levou 4,04 dos duelos aéreos a cada 90 minutos, o melhor da Bundesliga a esse respeito.

Lateral esquerdo: Christian Günter (Freiburg)

A campanha 2019-20 foi uma montanha-russa para Günter, que continuava subindo e descendo pela lateral. A equipe de Freiburg liderou a competição em termos de número de cruzamentos por 90 minutos, com média de 4,75.

Médio defensivo: Omar Mascarell (Schalke 04)

O espanhol foi a vassoura da Bundesliga. Embora o Schalke 04 não tenha se concretizado um ótimo ano, Mascarell deixou sua marca com 11,25 recuperações a cada 90 minutos de futebol. Uma quantia escandalosa.

À direita: Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

O versátil jogador do campeão foi o melhor catalisador de jogos do torneio. A média do jogador foi de 10,69 passes progressivos a cada 90 minutos de jogo.

Esquerda por dentro: Thiago Alcántara (Bayern de Munique)

Passe de novo, Thiago. O filho mais velho de Mazinho conseguiu uma média de 75,51 passes por 90 minutos. A verdadeira bruxa do meio-campo do campeão.

Direita por dentro: Thomas Müller (Bayern de Munique)

Para Thomas, é muito melhor dar do que receber. O incombustível jogador alemão foi uma máquina ao dar gols aos companheiros e distribuir 0,84 assistências a cada 90 minutos. Um escândalo.

Atacante Central: Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

E se Müller comparecer, Robert atira. O 'killer' do campeão marcou uma temporada para recordar no nível de pontuação, como evidenciado por sua média de 1,11 gols a cada 90 minutos em campo.

Ponta esquerda: Kingsley Coman (Bayern de Munique)

O habilidoso jogador francês completa um tridente letal da Baviera nestes onze. Coman foi um incômodo para as defesas rivais, especialmente quando enfrentou, já que liderou a Bundesliga na seção de dribles completada com sucesso a cada 90 minutos, com uma grande média de 5,29.