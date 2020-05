Bundesliga: prováveis escalações de Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt

A Bundesliga voltou com tudo! No último final de semana a bola voltou a rolar na Alemanha. No segundo jogo após a retomada da competição teremos um duelo que promete entre Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt​.

No primeiro turno, goleada do Frankfurt por 5 a 1 em seus domínios. Dessa vez o jogo será na casa do líder Bayern, se é que isso tem alguma influência já que a partida será sem torcida.

O time de Hans-Dieter Flick é o líder da Bundesliga com 58 pontos e voltou da parada pelo coronavírus com vitória sobre o Union Berlin. Já o Frankfurt perdeu para o Gladbach e é o 13º colocado com 28 pontos.

Provável escalação do Bayern de Munique:

Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago, Müller, Gnabry, Coman (Goretzka); Lewandowski.

Provável escalação do Eintracht Frankfurt​:

Trapp; Touré (Chandler), Abraham, Hinteregger, N'Dicka; Ilsanker, Sow, Rode (Kamada), Kostic; André Silva (Gacinovic), Dost.