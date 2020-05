Bundesliga: prováveis escalações de Bayern e Fortuna Düsseldorf

As emoções do futebol alemão estão de volta nessa final de semana. Bayern de Munique e Fortuna Düsseldorf se enfrentam nesse sábado, na Allianz Arena.

Os bávaros lideram a competição com 64 pontos conquistados, sete a mais que o vice-líder Borussia Dortmund. Os dois rivais se enfrentaram na última rodada e os vermelhos levaram a melhor.

Já o Fortuna Düsseldorf luta para deixar a zona da degola. Com 27 pontos na 16º posição, o Fortuna disputaria, nesse momento, o 'play-off' do rebaixamento. Uma vitória pode tirar a equipe dessa situação delicada.

Hans-Dieter Flick não terá nomes como Coutinho e Tolisso, lesionados e nem o zagueiro Süle, que recupera a parte física. A boa notícia é que Thiago volta de lesão.

Do lado do Düsseldorf, Uwe Rösler tem apenas uma baixa para a partida, trata-se do Zack Steffen, que tem um problema no joelho.

Provável escalação do Bayern de Munique:

Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka, Müller; Coman, Gnabry, Lewandowski.

Provável escalação do Fortuna Düsseldorf:

Kastenmeier; Ayhan, Hoffmann, Suttner; Zimmermann, Stöger, Bodzek, Morales, Thommy; Karaman, Hennings.