Bundesliga: prováveis escalações de Hertha Berlin e Union Berlin

A Bundesliga voltou com tudo! No último final de semana a bola voltou a rolar na Alemanha. No segundo jogo após a retomada da competição teremos o clássico da capital entre Hertha e Union.

No primeiro turno, vitória do Union por 1 a 0 em seus domínios. Dessa vez o jogo será na casa do Hertha, se é que isso tem alguma influência já que a partida será sem torcida.

Apenas um ponto separa os rivais na tabela. O Hertha é o 11º com 31 pontos e o Union é o 12º com 30. Na última rodada o Hertha venceu o Hoffenheim por 3 a 0, enquanto o Union perdeu para o Bayern de Munique por 2 a 0.

Provável escalação do Hertha Berlin​:

Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhadt; Darida, Grujic, Lukebakio, Matheus Cunha, Mittelstädt; Ibisevic.

Provável escalação do Union Berlin​:

Gikiewicz; Friedrich, Hübner, Subotic, Trimmel; Gentner, Andrich, Lenz, Ingvartsen, Bülter; Andersson.