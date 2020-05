Bundesliga: prováveis escalações de Mönchengladbach e Bayer Leverkusen

A Bundesliga voltou com tudo! No último final de semana a bola voltou a rolar na Alemanha. No segundo jogo após a retomada da competição teremos o jogão de bola enter 'Gladbach' e Leverkusen

No primeiro turno, vitória do Mönchengladbach fora de casa por 2 a 1. Agora o time de Marco Rose jogaa em csa, se é que isso tem alguma influência já que a partida será sem torcida.

No primeiro jogo após a paralisação da competição devido a pandemia do coronavírus, o Mönchengladbach bateu o Frankfurt por 3 a 1, enquanto o Leverkusen goleou o Werder Bremen por 4 a 1.

O Borussia Mönchengladbach tem 52 pontos e é o atual terceiro colocado na Bundesliga. Já o Leverkusen tem 50 e é o quinto. As duas equipes brigam por uma vaga na próxima edição da Champions.

Provável escalação do Mönchengladbach:

Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi e Bensebaini; Strobl, Neuhaus e Hofmann; Thuram, Plea e Embolo.

Provável escalação do Bayer Leverkusen:

Hradecky; Weiser, Tapsoba, Bender e Sinkgraven; Aránguiz, Demirbay e Amiri; Diaby, Wirtz e Havertz.