Bundesliga: prováveis escalações de Paderborn e Borussia Dortmund

A bola rola nessa final de semana para mais uma rodada da Bundesliga. Paderborn e Borussia Dortmund se enfrentam nesse domingo, pela 29º rodada do campeonato.

O Borussia Dortmund é o vice-líder da competição com 57 pontos, sete a menos que líder Bayern, para quem perdeu na última rodada e viu a sua chance de título se complicar.

O Paderborn é o lanterninha da Bundesliga com apenas 19 pontos conquistados em 28 jogos. A salvação está muito distante para o time comandado por Steffen Baumgart.

Para o duelo desse domingo, Favre não terá a disposição a sensação do campeonato o atacante Haaland, que saiu com dores no joelho na última partida. Além dele Dahoud, Reus, Schulz e Zagadou estão fora. Do lado do Paderborn só Kilian é desfalque.

Provável escalação do Paderborn:​

Zingerle, Dräger, Hunemeier, Schonlau (c), Collins, Holtmann, Ritter, Vasiliadis, Antwi-Adjei, Srbeny, Mamba

Provável escalação do Borussia Dortmund:

Bürki, Piszczek (c), Hummels, Akanji, Hakimi, Can, Delaney,Guerreiro, Brandt, Hazard, Sancho