Bundesliga: prováveis escalações de Paderborn e Borussia Dortmund

A 29ª rodada da Bundesliga terá sequência neste domingo com destaque para a partida entre Paderborn e Borussia Dortmund, marcada para as 12h30 (horário de Brasíla), com transmissão pela FOX Sports. Um jogo em que os visitantes terão duas importantes ausências.

O Borussia, que tenta se manter na segunda colocação da tabela, não deverá contar com Haaland e Dahoud, que eram titulares nos últimos jogos, além de Reus, Schulz e Zagadou, que não atuaram nas rodadas anteriores.

O Paderborn luta para sair da zona de rebaixamento e não terá Gjasula, suspenso.

As prováveis escalações

Paderborn: Zingerle, Dräger, Hunemeier, Schonlau, Collins, Holtmann, Ritter, Vasiliadis, Antwi-Adjei, Srbeny e Mamba.

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Can, Delaney, Guerreiro, Brandt, Hazard e Sancho.