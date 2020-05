Bundesliga: prováveis escalações de RB Leipzig e Freiburg

Alô fã do futebol, a bola vai voltar a rolar! O Campeonato Alemão está de volta nesse sábado após a paralisação da competição devido a pandemia do coronavírus.

Além do clássico do Vale do Ruhr, entre Dortmund e Schalke 04, outro duelo que chama atenção é entre RB Leipzig e Freiburg.

O time comandado por Julian Nagelsmann é o atual terceiro colocado da competição com 50 pontos, um a menos que o Borussia Dortmund e a cinco do Bayern de Munique. Já o Freiburg é o 8º com 36 pontos e luta por uma vaga na Europa League.

É bom lembrar que as partidas serão realizadas sob um forte protocolo de segurança, com portões fechados, alterações no protocolo de abertura, obrigatoriedade de máscaras para os reservas, entre outros.

Provável escalação do RB Leipzig:

Gulacsi; Klostermann, Konate, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino; Schick, Nkunku; Werner.

Provável escalação do Freiburg:

Schwolow; Koch, Gulde, Heintz; Gunter, Hofler, Haberer, Schmid; Waldschmidt, Sallai, Holer.