Bundesliga: prováveis escalações de Union Berlin e Schalke 04

O Schalke 04 visita o Union Berlin na capital alemã em busca de recuperação. O time de David Wagne vem de quatro derrotas seguidas e vai perdendo posições.

A equipe do Vale de Ruhr é a 10º colocada com 37 pontos, e uma vitória a recolocaria na disputa por uma vaga na Liga Europa. Já o Union Berlin é 14º com 31 pontos e precisa vencer para se manter afastado da zona de rebaixamento.

Os desfalques do lado do Schalke 04 são o lesionado Omar Mascarell e o suspenso Weston McKennie. Do lado do Union, time completo.

Provável escalação do Union Berlin​:

Gikiewicz; Subotic, Schlotterbeck, Friedrich; Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Malli, Bulter; Andersson.

Provável escalação do Schalke 04:​

Nubel; Kenny, Sané, Kabak, Oczpka; Schopf; Burgstaller, Matondo, Caligiuri; Gregoritsch, Raman.