Bundesliga: prováveis escalações de Wolfsburg e Borussia Dortmund

A Bundesliga voltou com tudo! No último final de semana a bola voltou a rolar na Alemanha. No segundo jogo após a retomada da competição teremos um jogaço entre Wolfsburg e Borussia Dortmund​.

Os aurinegros continuam a sua caçada particular ao líder Bayern de Munique. O time de Favre tem 54 pontos e é o vice-líder da competição. Já o Wolsfburg é o 6º com 39 pontos e fecha a zona de classifação para a Europa League.

No primeiro turno, vitória do Dortmund por 3 a 0 em seus domínios. Dessa vez o jogo será na casa dos Wolfs, se é que isso tem alguma influência já que a partida será sem torcida.

O Dortmund voltou com tudo ao golear o arquirrival Schalke por 4 a 0, já o Wolfsburg ganhou no finalzinho do Augsburg.

Provável escalação do Wolfsburg:

Casteels; Mbabu, Knoche, Brooks, Otavio; Schlager, Arnold; Steffen, Mehmedi, Brekalo; Weghorst.

Provável escalação do Borussia Dortmund:

Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Can, Brandt, Guerreiro; Sancho, Haaland, Risco.