Bundesliga retorna batendo recorde de audiência

Depois de praticamente dois meses sem futebol em quase todo o mundo, a Bundesliga deu um passo à frente para ser a primeira grande competição a retornar após a paralisação forçada pelo coronavírus.

E, como esperado, foi um sucesso completo. A competição alemã quebrou seu próprio recorde histórico de espectadores no fim de semana, sendo o horário de 15h30 no sábado, quando começaram as primeiras partidas com o esperado jogo entre Borussia Dortmund e Schalke 04, o momento com o maior número de espectadores.

Cerca de seis milhões de espectadores assistiram às transmissões da partida da liga alemã na sua 26ª jornada.

O jornal 'AS' afirma que 3.68 milhões de telespectadores assistiram 'Sky Alemania' através do sinal privado no início do dia, enquanto outros 2.45 milhões de pessoas viram pelo canal aberto.

No total, alcançou 7 milhões de telespectadores somente na Alemanha, destacando também que países como Brasil, Itália, Espanha e Argentina tiveram suas transmissões e a atenção de amantes do futebol menos acostumados com os nomes de jogadores e times alemães.