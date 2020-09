Bundesliga sem cerveja e torcida visitante: como os torcedores estão voltando aos estádios?

Bola rolando na temporada 2020/21 da Bundesliga. E com ela, o retorno do público limitado nos estádios em meio a pandemia do coronavírus, após cerca de seis meses de jogos com as arquibancadas vazias.

Na última semana, governos estaduais alemães chegaram a um acordo. A medida, de caráter experimental, foi comemorada pelos clubes e torcidas.

BUNDESLIGA: QUAIS AS EXIGÊNCIAS PARA RECEBER PARTE DA TORCIDA?

O acordo prevê diversas restrições para os torcedores. Além do limite de lotação de 20% nos estádios, as bebidas alcoólicas são proibidas e os ingressos são personalizados, para permitir um melhor rastreamento em caso de contaminação.

Além disso, precisa ter uma distância mínima de 1,5 metro as pessoas. Torcedores da equipe visitante também não serão permitidos.

Outro detalhe importante: o acesso pode ser proibido em cidades cujo número de novos contágios de Covid-19 seja, no período de uma semana, superior a 35 casos por 100 mil habitantes. O clube que descumprisse a ordem seria obrigado a atuar com portões fechados na partida seguinte

Desta forma, o duelo entre o campeão Bayern de Munique e o Schalke 04, na Allianz Arena, ocorreu de portões fechados na última sexta-feira (18), assim como na derrota do Colônia para o Hoffenheim por 3 a 2.

"Isso [permitir a presença de torcida no estádio] mandaria o sinal errado. É amargo para os torcedores e para o clube, tenho consciência disso. Mas a crise ainda não acabou, então precisamos ficar atentos", disse Dieter Reiter, prefeito de Munique.

BUNDESLIGA: QUAL FOI A OCUPAÇÃO NA PRIMEIRA RODADA?

Com exceção de dois jogos da rodada de estreia do Campeão Alemão, neste sábado (19) a bola rolou em mais cinco estádios, sendo dois com capacidade máxima dos 20% do público. No entanto, o fator casa não ajudou as equipes.

Apesar do apoio da torcida, o Werder Bremen foi goleado pelo Hertha Berlin por 4 a 1, e o Union Berlin foi derrotado pelo Augsburg por 3 a 1.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund teve aproximadamente 58% da capacidade permitida, e o Stuttgart, que foi derrotado pelo Freiburg por 3 a 2, teve aproximadamente 66% da capacidade atual preenchida.

Já o Frankfurt jogando em casa com 6500 torcedores (63%), empatou com o Arminia Bielefeld por 1 a 1.

NO BRASIL, RIO DE JANEIRO DEFENDE RETORNO DA TORCIDA

Após a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro anunciar que aprovou o retorno das torcidas à partir de 4 de outubro, com jogo teste no Estádio do Maracanã entre Flamengo e Athletico-PR, seguindo os protocolos de lotação limitada a 30% da capacidade, o assunto virou polêmica, com o Corinthians ameaçando não entrar em campo caso a presença dos torcedores fosse permitida somente no Rio, afirmando que a equipe só aceita a liberação caso todos os times da Série A tenham a mesma possibilidade.

Desta forma, os clubes aguardam a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que até agora, pouco falou sobre o assunto. A entidade aguarda o posicionamento do Ministério da Saúde antes de tomar qualquer posição sobre a proposta.