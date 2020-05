Bundesliga: pesquisa aponta que alemães não querem volta do futebol

A volta da Bundesliga neste final de semana não é bem vista pelos próprios alemães. É o que revelou uma pesquisa do canal de televisão pública do país, 'ARD', e divulgada pela 'Agência France-Press'.

De acordo com a pesquisa, 56% da população local são contra o retorno do Campeonato Alemão, mesmo que sem torcida e com todos os cuidados que estão sendo tomados pelas entidades responsáveis.

Os que são favoráveis a esta volta somam 31% dos alemães. O restante dos entrevistados não souberam responder. Ao todo, 1.074 pessoas foram entrevistadas por telefone na Alemanha entre os dias 12 e 13 de maio. A margem de erro é de até 3,1%, conforme divulgado.

O futebol na Alemanha retornará sem torcida em com diversos cuidados com jogadores, staff dos clubes e outras pessoas envolvidas nas partidas. Máscaras e distanciamento social serão duas das normas presentes na volta da Bundesliga para aqueles que não estiverem dentro de campo.