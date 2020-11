Busquets quer voltar contra o Osasuna

O meia do Barcelona, Sergio Busquets, se lesionou no último dia 14 de novembro na partida entre Espanha e Suíça pela Liga das Nações, já está na reta final da sua recuperação.

Segundo informou o clube azulgrana, Busquets realizou nessa quinta-feira um "trabalho em campo" na Ciudad Deportiva Joan Gamper, como parte da recuperação da sua lesão no ligamento lateral externo do joelho esquerdo.

Após perder as duas últimas partidas do Bará, na Liga contra o Atlético de Madrid e na Champions contra o Dinamo de Kiev, Busquests poderia reaparecer no próximo compromisso do clube contra o Osasuna, nesse domingo no Camp Nou.