Busquets treinou com o grupo e está mais perto de jogar contra o Osasuna

Busquets está um passo mais perto de jogar contra o Osasuna e tudo indica que ele conseguirá. O meio-campista, que se recupera de uma torção no ligamento lateral externo do joelho, ingressou no grupo de treinamento na sexta-feira, 27.

Pode-se constatar pelas imagens que o Barcelona publicou em seu site na qual informava que a equipe guardou um minuto de silêncio pela morte de Diego Armando Maradona. Na foto em que aparece, ele dá um passe com a parte interna do pé direito.

Isso significa que ele tem muitas chances de estar na lista dos convocados para o duelo da LaLiga contra o Osasuna. O confronto será no dia 29 de novembro, então ainda há uma margem de dois dias para Sergio terminar a preparação e Koeman poder contar com ele.

É importante relembrar que Busquets não usa a camisa do Barça desde o dia 7 de novembro, na partida regular da competição contra o Betis, em casa, onde a equipe venceu por 5x2. Mais tarde, ele se lesionou em um encontro com a Seleção da Espanha. Seu retorno parece estar mais perto do que o esperado.