Butragueño analisa grupo do Real na Champions: "qualquer vacilo pode ser fatal"

O Real Madrid já se planeja pensando no retorno da Champions League, quando os merengues enfrentarão Shakhtar Donetsk, Inter de Milão e Borussia Mönchengladbach.

Após a definição dos grupos, feita pela Uefa em sorteio nessa quinta-feira, os adversários do clube espanhol foram alvo de comentário de Emilio Butragueño ex-jogador e atual vice-presidente desportivo do Real Madrid.

“São três adversários com estilos diferentes, mas todas grandes equipes. O Shakhtar disputou as semi-finais da Europa League, está toda a equipe muito alegre e joga ao ataque. A Inter, só pela sua história sabemos o que pode dar de si; além disso cresceu nas últimas temporadas e vai ser muito perigoso. O Borussia Mönchengladbach é uma equipe alemã e com uma grande dinâmica”, disse Butragueño.



“Serão seis jogos muito intensos e também atrativos para os espectadores. Nesta competição qualquer escorregadela pode ser mortal. O calendário desta temporada vai ser muito exigente e será muito importante o fato de contar com muitos jogadores que podem ajudar a equipa, e que nos permitam manter um nível elevado em cada jogo”, acrescentou.

​A fase de grupos tem início marcado para o dia 20 de outubro (confira abaixo o calendário), quando cada time enfrenta os demais componentes de seu grupo em duelos de ida e volta. A grande final da competição irá ocorrer em 2021.

A final será no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, que deveria ter recebido a decisao de 2020. São Petersburgo, inicialmente anfitrião para 2021, será o palco da final de 2022.

Além de definir os grupos, a UEFA entregou os prêmios individuais da temporada passada para melhor jogador e melhor jogadora, melhor treinador de equipe masculinas e femininas, e melhores goleiro, defensor, meia e atacante em cada um dos sexos.