Um dos jogos mais esperados para a fase de mata-mata da Champions League 2020-21 será o Barça-Juventus que acontecerá em fevereiro. Além desse, o fã do futebol espanhol também será agraciado com um intenso jogo do Real Madrid contra a Atalanta.

Sobre o jogo da equipe merengue, Emilio Butragueño falou em entrevista, onde ele elogiou a Atalanta, mas acredita que os merengues passarão às quartas de final.