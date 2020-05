Caballero foi ameaçado de morte após erro na Copa do Mundo

O que aconteceu com Willy Caballero passou longe dos limites. O goleiro do Chelsea revelou que recebeu ameaças de morte em seu telefone após a falha na Copa do Mundo de 2018 na derrota por 3 a 0 contra a Croácia.

"No dia seguinte ao meu erro, todo mundo tinha meu telefone. Eu não fiquei bem. Mensagens muito extremas chegaram até mim, como ameaças de morte. E elas me fizeram pensar muito sobre minha família e meu futuro", explicou o goleiro em entrevista a 'TNT Sports'.

O jogador relembrou o lance inesquecível: "No erro do gol da Croácia, eu quis levantá-la para dar a Toto Salvio, mas eu chutei o chão. A bola teve um efeito estranho e depois Rebic definiu. Não me entenderam. Eu queria levantá-la e afastar, porque os dois atacantes estavam chegando".

Seu erro o condenou ao banco. Sampaoli mudou de goleiro e optou por Armani. "Gostaria de ter mais uma oportunidade. Entendi a decisão. Armani veio em ótimo nível", confessou.

Willy Caballero acaba de renovar por mais uma temporada com o Chelsea, e descarta o retorno ao seu país. "Eu poderia voltar para a Argentina para viver, mas não para jogar", afirmou o atleta.