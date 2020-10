"Caberá a Messi mostrar que ainda está muito focado no clube"

Logo mais o Barcelona receberá o Real Madrid para mais um 'Clássico'. As equipes não chegam em grande fase, mas por se tratar de um duelo dessa magnitude, tudo pode acontecer.

Rivaldo, ex-jogador azulgrana e agora colunista de 'Betfair', utilizou o seu espaço na plataforma para falar sobre o duelo e fazer as suas analises.

"Nesse sábado, teremos o sempre emocionante 'El Clásico' entre Barcelona e Real Madrid, e embora eu acredite que o Ansu Fati pode ter papel importante na decisão do encontro, eu continuo pensando que caberá ao Lionel Messi mostrar que ainda está muito focado no clube", disse o pentacampeão.

"Eu falei que o Madrid partia com vantagem esta temporada por ter sido campeão e ter desfrutado de uma pré-temporada tranquila, porém, agora o Barça tem chance de dar o troco e colocá-los numa situação difícil com três derrotas seguidas, algo que poderia mexer com o elenco de Zidane", completou;

Rivaldo falou ainda sobre Vinicius. O ex-jogador acredita que Zinedine Zidane não está aproveitando todo o potencial do atacante.

"Zidane se equivoca deixando Vinícius tantas vezes no banco, pois agora é o seu jogador mais perigoso. Já demonstrou seu talento e qualidade. Não precisa aprender mais do banco, mas sim se desenvolver em campo para ser cada vez mais perigoso e influente no ataque do Real Madrid. Por isso, Zidane deveria usá-lo no Camp Nou neste clássico. No último já marcou", concluiu.