Cabo Verde não passa de um empate sem gols contra Ruanda

Nessa quinta-feira a seleção de Cabo Verde perdeu uma grande chance de entrar na zona de classificação para próxida edição da Copa das Nações Africanas.

Os cabo-verdianos receberam a seleção de Ruanda pela 3º rodada das Eliminatórias, no Estádio Nacional, mas não conseguiram passar de um empate sem gols.

Com o empate, o combinado comandado por Bubista ficou na terceira posição com três pontos conquistados (três empates), enquanto Ruanda ocupa a lanterna do Grupo F com apenas um ponto. Na próxima rodada as duas equipes voltam a se enfrentar, mas dessa vez em Ruanda.