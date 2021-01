Cada vez mais protagonista no Palmeiras, Rony volta a ser decisivo na Copa do Brasil

O Palmeiras está na final da Copa do Brasil 2020. Após a vitória por 2x0 sobre o forte América Mineiro de Lisca no jogo de volta, o Verdão encara o Grêmio na decisão do torneio nacional, que já conquistou três vezes.

Com o empate por 1x1 na ida, disputada no Allianz Parque, o que se viu em campo foi um Palmeiras cauteloso, que por muitas vezes observou o América jogar enquanto buscava por um contra-ataque.

Escalado nas últimas partidas como atacante, Rony voltou a jogar pelo lado do campo, com Luiz Adriano assumindo o posto mais centralizado. Apesar das tentativas no primeiro tempo, o velocista pouco conseguiu fazer para ajudar o alviverde.

Foi só no segundo tempo que a estrela de Rony voltou a brilhar. Em um momento em que o Palmeiras era muito pressionado pelo América, foi dele que partiu o passe cruzado para Luiz Adriano, que bateu com categoria para abrir o placar da partida.

Já no final da partida, contra um América mais ansioso, Rony aproveitou o rebote de uma cabeçada de Mayke para completar para o gol, também de cabeça, classificando o Palmeiras para a final do torneio.

Com o gol de hoje, já são seis marcados nas últimas oito partidas pelo Palmeiras, que colocam Rony como um dos protagonistas do elenco do Verdão, que ainda briga pela Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que em 2019, quando ainda jogava pelo Athletico Paranaense, o mesmo Rony também foi decisivo no mata-mata da Copa do Brasil, quando marcou contra Flamengo nas quartas de final e contra o Internacional na grande decisão, garantindo o título inédito para o Furacão.

Na final da edição de 2020, que só acontece em fevereiro de 2021, Rony terá novamente a oportunidade de brilhar pelo Palmeiras.