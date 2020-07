Cádiz volta à elite do futebol espanhol após 14 anos

Desde a temporada 2005-06, o Cádiz não participava da elite do futebol espanhol. Com 69 pontos, o time da Andalucia lidera a segunda divisão e não pode mais perder a vaga para a próxima edição de LaLiga.

É a sexta vez que o clube consegue subir para o principal campenato do país, uma classificação que veio apesar da derrota por 1 a 0 em casa diante do Fuenlabrada. A vitória o Real Oviedo sobre o Zaragoza confirmou matematicamente o acesso do time andaluz à primeira divisão.

O desempenho do grupo treinado por Álvaro Cervera faz a torcida ignorar as medidas de cuidado contra o contágio de Covid-19 na festa realizada pelas ruas de Cádiz.

Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, o Huesca ocupa a segunda divisão (lugar que dá vaga direta) e está confirmado, pelo menos, para o play off. Zaragoza, Almería, Girona e Fuenlabrada disputariam o play off se a competição acabasse hoje. No entanto, pelo menos outras seis equipes seguem com chances de entrar nessa disputa.