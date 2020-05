Celso Roth no Ministério da Saúde? Veja memes

Nesta sexta-feira, 15 de maio, após mais uma demissão no Ministério da Saúde, o nome de Celso Roth voltou a aparecer no trending topics do Twitter como uma brincadeira dos torcedores neste momento tão complicado do país. É a segunda saída de um ministro desta pasta em menos de um mês.

Na demissão de Luis Henrique Mandetta, Roth já tinha sido alvo de memes que pediam (ou cogitaram) o treinador para "salvar o Brasil do rebaixamento". O técnico ficou muito marcado por assumir clubes em momentos delicados do Brasileirão.

Alguns brincaram com o fato de que Roth não aguentou a pressão e já foi demitido, enquanto que outros pedem que o treinador finalmente assuma a pasta da saúde neste momento de pandemia do coronavírus.

Outros treinadores que rotineiramente assumem os times que estão em risco de cair para a Série B, como Lisca, foram citados. Torcedores do Internacional comentaram a situação do governo relembrando a situação do colorado no ano do rebaixamento.

Até mesmo o português Jorge Jesus, comandante do Flamengo, foi citado entre as "opções que salvariam o Brasil".

Veja os melhores memes de Celso Roth no Ministério da Saúde: