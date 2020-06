'Calciomercato': Chelsea estuda oferecer 120 milhões por Cristiano

Após onze anos, Cristiano Ronaldo pode voltar à Premier League com outro status. Uma oferta de 120 milhões de euros está nos planos do Chelsea para assinar com o craque português.

A informação publicada por 'Calciomercato' afirma que o agente do atacante, Jorge Mendes, foi quem recomendou aos ingleses que façam uma proposta com esse valor.

A quantia é muito maior que o valor de mercado do jogador de 35 anos. Apesar de toda a qualidade de quem foi eleito cinco vezes o melhor do mundo, a idade pesa para que ele venha sendo avaliado em 40 milhões de euros.

Não se sabe o que os dirigentes em Turim pensam a respeito, nem o jogador, que tem contrato com a Juventus até 2022. Um fato é que o alto poder de investimento dos ingleses pode fazer as intenções mudarem em tempos de crise.

Resta esperar para ver se o Chelsea coloca o plano em prática e se isso agrada as demais partes. No entanto, a informação de 'Calciomercato' sobre o interesse do empresário pode indicar um desejo do atleta.