Çalhanoglu ganha um novo contrato com o Milan

O atual vínculo de Hakan Çalhanoglu con o Milan é válido até 2021. Se o clube não conseguir a renovação ele poderia deixar a entidade grátis no próximo verão.

Uma hipótese que a diretoria italiana não cogita, já que o meia conquistou o seu espaço no time. Por isso, de acordo com o 'CalcioMercato' o plano é iniciar o mais rápido possível as negociações.

Çalhanoglu se converteu em um dos pilares do time comandado por Pioli e o clube quer recompensa-lo com uma melhoria contratual.